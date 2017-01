Produtora muda local do show do Double You em Fortaleza

13:10 · 17.01.2017 / atualizado às 13:58

Vocalista William Naraine vai se apresentar no Let's Go Bar ( Divulgação )

A produtora Empire divulgou, nesta terça-feira, uma mudança no local do show do Double You. A apresentação está marcada para o próximo sábado (dia 21), às 21h. Antes, seria no DS Club (antiga Donna Santa). Agora o show foi transferido para o Let's Go Bar, nos arredores do Centro Dragão do Mar.

A venda de ingressos ainda continua. a produtora informou que, na compra de três ingressos do mesmo setor, o cliente ganha outro. São três tipos de ingresso: R$ 42 (pista, meia), R$ 72 (front, meia) e R$ 92 (camarote, meia, com direito a três fichas de bebidas).

O Double You surgiu nos anos 1980, emplacou hits em trilhas de novelas da Globo e ficou conhecido por sucessos como "Please Don't Go" (novela "Despedida de Solteiro"), "Looking at My Girl" ("Mulheres de Areia") e "She's Beautiful" ("Pátria Minha"), entre outros.

O vocalista William Naraine, nascido em Londres, mas que vive na Itália desde a adolescência, criou o grupo apostando na dance music em 1985.