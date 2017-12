Príncipe Harry e Meghan Markle divulgam foto oficial do noivado

10:31 · 21.12.2017 / atualizado às 10:33 por Folhapress

Em uma das fotos os noivos aparecem sentados na escada, com as mãos dadas -o que deixa a mostra o anel de noivado de Markle ( Foto: Reprodução/ Instagram )

O Príncipe Harry e sua noiva, Meghan Markle, divulgaram as fotos oficiais do noivado. Nesta quinta (21) as imagens clicadas no Frogmore House, um palácio em Windsor, foram publicadas no Instagram da família real.

Em uma das fotos os noivos aparecem sentados na escada, encostados um no outro e com as mãos dadas -o que deixa a mostra o anel de noivado de Markle, desenhado por Harry. A segunda imagem é um close em preto e branco dos noivos, com os rostos encostados.

Os preparativos para o casamento, que acontece no dia 19 de maio de 2018, estão a todo vapor. Nesta quarta (20), uma das estilistas contatadas para desenhar o vestido de Markle divulgou alguns esboços -que, embora não sejam do modelo final, dão uma ideia de como pode ser o look da noiva.

Fotos da família

Nesta semana, Príncipe William e Kate Middleton também divulgaram novas fotos da família. A imagem, também compartilhada no Instagram real, foi a escolhida para estampar o cartão de natal real de 2017.

A tradição, no entanto, vem de longa data. A família real britânica tem o costume de enviar cartões para amigos e conhecidos da família desde que se pode lembrar. Os mais famosos foram enviados enquanto Diana estava na família -foi ela quem revolucionou as fotos mais tradicionais, posadas.