Pré-Carnaval de Fortaleza terá bloco exclusivo para pets

13:03 · 25.01.2017 / atualizado às 13:09

Imprensa Food Square fará concurso de fantasias para pets ( Divulgação )

Fortaleza terá um bloco de pré-carnaval só com bichos. É o "BloCão do Imprensa", que será lançado neste sábado (dia 28), com concentração às 18h e saída do bloco às 19h.

Localizado na Avenida Desembargador Moreira, 2.355, ao lado do Colégio Santo Inácio, no bairro Dionísio Torres, o Complexo Imprensa Food Square é um estacionamento com área exclusiva para food trucks, além de espaço para pets e apresentações musicais.

Para participar do "BloCão do Imprensa", não há custo. A entrada é gratuita. Apenas é necessário que o seu bicho de estimação esteja fantasiado. A animação contará com um mini trio elétrico, que tocará marchinhas carnavalescas, fazendo um percurso dentro do próprio Imprensa Food Square.

A organização do evento informa que será respeitado o limite do som para que os cachorrinhos não fiquem estressados. Haverá ainda um concurso de fantasias, para eleger o rei momo e a rainha do carnaval. Os ganhadores receberão brindes ao final do concurso. Além disso, haverá arrecadação de ração para doação.