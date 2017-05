Pré-Carnaval: as opções para sábado e domingo; veja programação

12:17 · 04.02.2017 / atualizado às 13:34

O pré-carnaval de Fortaleza chega ao segundo fim de semana com opções em mais de 20 bairros.

A programação começa às 14h na Praia de Iracema, e às 16h entram os blocos com Bonde Batuque, Baqueta, Camaleões do Vila e Cheiro. Eles fazem o percurso do Ideal Clube finalizando no palco do Aterrinho.

Tem também opção de festa na Praça do Ferreira, a partir das 18h, com o bloco "Concentra, Mas Não Sai", com direito a muito frevo e marchinhas de Carnaval. No Bar da Mocinha, na Praia de Iracema, a folia acontece a partir das 18h, com o "Num Ispaia Sinão Ienche".

programação infantil no Passeio Público das 9h às 11h, com a Charanga Tio Marcão Lindão e a Banda Só Alegria. E a partir das 17h, no Mercado da Aerolândia, a folia será com Tarcísio Sardinha e Banda Fortaleza Alegria.



Programação de Sábado

Blocos de Rua na Praia Iracema

Os desfiles continuam agitando os foliões no sábado (04/02). Os blocos Bonde Batuque, Baqueta, Camaleões do Vila e Cheiro fazem o percurso do Ideal Clube finalizando no palco do Aterrinho.

Horário: a partir das 16h



Bloco Unidos da Cachorra

Sai às 17h20 e fecha as atrações do palco do Aterrinho com Pantico Rocha como convidado



Bloco Doido é Tú

Horário: 17h às 22h

Onde: Rua Frei Marcelino nº 1511, na Areninha do Rodolfo Teófilo - Rodolfo Teófilo



Bloco Império da Vila

Horário: 18h às 22h

Onde: Rua Gomes Passos com Vicente Saboia (Praça Valentim Monteiro) - Carlito Pamplona



Bloco Bons Amigos

Horário: 14h às 19h

Onde: Centro Cultural Dragão do Mar - Praia de Iracema



Bloco Sai na Marra

Horário: 18h às 21h

Onde: Rua Douto Almeida Filho, Nº 326 - Bairro Ellery



Bloco Unidos do Morro

Horário: 19h às 22h

Onde: Travessa da Saudade, esquina com rua do Trilho - Moura Brasil



Bloco Matou a Pau...ta!

Horário: 17h30 às 21h30

Onde: Praça da Gentilândia - Benfica



Bloco Concentra Mas Não Sai

Horário: 18h às 22h

Onde: Mercado dos Pinhões

Bloco Monte Folia

Horário: 18h às 22h

Onde: Praça Coronel João Pontes (rua Benjamim Barroso com rua Antônio Drumont) - Monte Castelo



Bloco Cachorra Magra

Horário: 18h às 23h

Onde: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, Nº 216 - Benfica



Bloco Me Ache Folia

Horário: 17h às 22h

Onde: Praça Joaquim Nogueira- Antônio Bezerra



Bloco Lord

Horário: 19h às 21h

Onde: Praça José Bonifácio - Centro



Bloco Jacaré Folia

Horário: 16h às 23h

Onde: Rua Sergipe (entre as Ruas Goiás e Mato Grosso) - Demócrito Rocha



Bloco FM Folia

Horário: 16h às 20h Onde: Praça do Planalto Vitória - Planalto Vitória



Bloco Vai Tomar no Tyroleste

Horário: 17h às 22h

Onde: Rua José Moraes nº 84 ( Centro Cultural do Tyrol) - Carlito Pamplona



Bloco Dxa Q Eu Bebo

Horário: 16h às 22h

Onde: Rua Marcilio Dias c/Rua Lucas Pinto - Cristo Redentor



Banda de Iracema

Horário: 17h30 às 22h

Onde: Rua Tigipio nº 115 - Praia de Iracema



Bloco dos Bestas

Horário: 16h às 00h

Onde: Rua Mario de Andrade - entre as Ruas Uruguai e Oscar Lopes - Bela Vista



Bloco Galo do Jardim

Horário: 17h às 22h

Onde: Praça da Caixa d’agua em frente ao Colégio Paulo VI na altura do nº 1857 da Rua Damasceno Girão- Jardim América



Bloco Canelau

Horário: 16h às 21h

Onde: Av: Bernardo Manoel/ Av: João de Araújo Lima - Praça Padre Cicero - Mondubim



Bloco Infantil Mamãe eu Quero Brincar

Horário: 16h às 20h

Onde: Canteiro Central na Av: Boulevard I, proximo ao número 783 - Jangurussu

Programação de Domingo

Bloco Império da Vila

Horário: 18h às 22h

Onde: Rua Gomes Passos com Vicente Saboia (Praça Valentim Monteiro) -Carlito Pamplona



Tambores Carnavalescos

Horário: 16h às 22h

Onde: Rua dos Tabajaras, Nº 397 - Estoril - Praia de Iracema



Bloco dos Bodes

Horário: 17h às 22h

Onde: Desembargador Faustino de Albuquerque - Praça Nossa Senhora Aparecida - Jardim das Oliveiras



Tarcísio Sardinha e Banda Fortaleza Alegria

Horário: 17h às 20h

Onde: Rodovia BR 116 Km 02, com rua Tenente Roma, Nº 013 - Mercado de Arte e Cultura da Aerolândia - Aerolândia



Bloco Sivozinha Folia

Horário: 9h às 12h

Onde: Avenida Washington Soares, Nº 6055 - Casa José de Alencar- Messejana



Bloco do Zé Moringa

Horário: 17h às 21h

Onde: Rua Pierre Luz, 240 - Jardim Guanabara



Bloco Flor Vem Cá

Horário: 11h às 15h

Onde: Polo de Lazer da Av. Sargento Hermínio - Monte Castelo



Bloco Cordões do Ancuri

Horário: 19h30 às 21h30

Onde: Rua Coronel José de Moura, 596 - Esquina com a Ru Maria Quintino, proximo ao Campo de Futelbol e Praça do Parque Santa Maria



Bloco Baixaria

Horário: 16h às 19h

Onde: Rua dos Pacajús nº 05, Largo do Mincharia - Praia de Iracema



Bloco Batuque da Realeza

Horário: 15h às 18h

Onde: Rua Padre Matos Serra, esquina com a Rua Sousa Girão - José Bonifácio



Bloco Girassol

Horário: 16h às 20h

Onde: Largo da Mocinha - Praia de Iracema



Bloco da Diretoria

Horário:18h às 22h

Onde: Av: Humberto Lomeu, Praça do Conjunto Cearazinho/ Granja Lisboa- Granja Lisboa