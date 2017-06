Pesquisa de aplicativo de relacionamento revela que a maioria de usuários tem mais de 50 anos

16:33 · 09.06.2017

Você sabia que os solteiros buscam alguém que tenha os mesmos valores que eles? E que beleza é o penúltimo critério utilizado para escolher um pretendente? Essas revelações fazem parte do Estudo dos Solteiros 2017 do Match Group LatAm – detentor dos principais aplicativos e sites de relacionamento do país: marcas ParPerfeito, OurTime, Divino Amor, Match.com, SingleParentMeet, G Encontros e Tinder – que ouviu 4.800 pessoas para entender como o solteiro brasileiro pensa e se comporta quando se trata de relacionamento.

Quando perguntados sobre quais são os três principais critérios para encontrar um amor, eles foram unânimes em dizer que querem alguém que tenha os mesmos valores, opção escolhida por 70%. Já um bom papo e pessoas que sejam inteligentes ficaram empatados com 51% de respostas. “Ser bonito ficou em quarto lugar com apenas 20% das escolhas, desmistificando a ideia de que, em sites e apps de relacionamento, as pessoas priorizam a aparência para escolher os pretendentes”, analisa Marcos Moraes, presidente do Match Group LatAm.

E quais são os dias da semana que esses solteiros preferem buscar o seu amor? Sábado e domingo são os dias preferidos por eles para se dedicarem à busca de um novo parceiro. E fazem isso, principalmente, no período da noite. “Essa descoberta pode mudar a vida de algumas pessoas, afinal saber o melhor dia e horário pode ajudar muita gente acessar o site/app na hora certa! ”, completa Moraes.

Falar que estão buscando um amor em sites de relacionamento também não é mais tabu, como já foi no passado: 83% dos respondentes garantem que não têm problema em contar aos seus amigos sobre ter conhecido seu amor por um site ou app de relacionamento. Assim como a maioria dos solteiros (57%) conhece alguém que já se casou com uma pessoa por meio da internet. “Essas constatações mostram o avanço do brasileiro em enxergar a internet cada vez mais como uma aliada para a busca por um amor, como já acontece nos Estados Unidos há algum tempo, por exemplo”, comemora Moraes.

Os solteiros são muito bem informados e seguem todas as dicas de segurança para analisar bem o pretendente antes de marcar um encontro: 97% são cuidadosos e analisam caso a caso para definir qual é a hora certa de marcar de conhecer o crush pessoalmente e só saem depois de certo tempo que já estão conversando com a pessoa.

Já a rede social mais acessada no país, o Facebook, desponta como principal opção para analisar o pretendente na hora da paquera: 92% dos respondentes visitam o perfil do crush antes de qualquer outra. Fica a dica: você também está sendo avaliado nas redes sociais!

E não é que as pessoas acima de 50 anos estão dominando a internet? De acordo com a pesquisa, 35% dos respondentes estão nessa faixa etária. Provavelmente, muitos já foram casados e se separaram, mas não desistiram de encontrar seu par, quem sabe para passar o resto da vida. “Percebemos também que houve um aumento da porcentagem de pessoas acima de 60 anos. Há uma diferença pequena da participação dos solteiros na faixa dos 40 anos (30%) e os de 30 anos, com 16%, respectivamente”, analisa o presidente do Match Group LatAm.

Sabem quem está também na rede? Os papais e mamães, que diante da rotina de dedicação com os filhos, estão usando mais os sites e apps de relacionamento para procurar um novo amor. A premissa de que pessoas com rotinas semelhantes se completam é verdadeira, pelo menos para 35% das pessoas que responderam à pesquisa que acreditam terem mais chance de se entenderem com quem tem filhos. O que não quer dizer que os solteiros sem filhos não consideram ter um relacionamento com pessoas que já têm filhos.