Personagem de Paolla Oliveira vai romper barreiras em ‘A Força do Querer’

A atriz passou por um preparo intenso antes de começar a gravar as primeiras cenas no tatame. ( Foto: Fábio Rocha/Gshow )

"A Força do Querer", nova novela escrita por Gloria Perez, estreia em abril de 2017 e terá Paolla Oliveira interpretando Jeiza: uma mulher forte e empoderada, que promete fugir de estereótipos. A personagem é uma dedicada policial do Batalhão de Ações com Cães e sonha em se tornar uma lutadora profissional de MMA.

No início da trama, Jeiza será o interesse amoroso de Zeca que, após ter o coração partido por Rita, encontra na personagem de Paolla Oliveira uma mulher diferente de todas as que já conheceu: alguém que não necessita da aprovação alheia para fazer o que deseja.