Perfil de gravadora no Twitter é invadido e anuncia morte de Britney Spears

11:41 · 26.12.2016 / atualizado às 13:08

Britney Spears está viva, diz canal CNN ( Divulgação/Facebook ) Conta hackeada da Sony anunciou que Britney morreu em um acidente ( Reprodução )

Britney Spears entrou para a lista dos assuntos mais comentados do Twitter, nesta manhã de segunda-feira, após a conta de sua gravadora anunciar a morte da cantora de 35 anos em um acidente. Depois, foi esclarecido que a conta da Sony foi hackeada e que tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto.

Atualmente, Britney está lançando seu nono álbum, "Glory". O post sobre sua "morte" dizia que a cantora tinha sofrido um acidente. Mas a Sony informou, em seguida, que percebeu o uso de um IP (identidade do acesso) diferente na postagem, o que configurou uma invasão maliciosa de sua conta.

Não foi só a conta da gravadora que foi alvo dos piratas cibernéticos. A conta de Bob Dylan também foi hackeada. Ele apareceu, no Twitter, lamentando a "morte" de Britney postando que sua alma descanse em paz. A TV norte-americana CNN informou que Britney está bem e goza de boa saúde. Depois da comoção nas redes sociais com a "morte" de Britney, a conta da Sony apagou as postagens sobre o assunto.