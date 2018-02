Pela primeira vez no paredão, Lucas não contará com a presença da noiva na noite de eliminação

20:36 · 26.02.2018 / atualizado às 20:59

Lucas Fernandes, um dos cearenses no BBB18, não terá a presença da noiva, Ana Lúcia, durante a noite de eliminação, na próxima terça-feira (27). Pela primeira vez no Paredão, Lucas terá que enfrentar Caruso e Diego. Segundo a mãe do brother revelou ao Gshow, Ana Lúcia não pode viajar ao Rio de Janeiro por conta do trabalho.

“Ela ficou muito triste com a indicação dele, e não vai por causa do trabalho”, revelou Lícia ao site do reality. Perguntada se a relação dos dois continua firme e forte, ela respondeu: “Com certeza”.

Além disso, ela acredita que Lucas é mais forte do que seus oponentes e fala sobre as estratégias dele no jogo: “Ele está jogando limpo. Não faz confusão, quer o bem-estar de todos, vai para a cozinha, se empenha nas provas. É um líder nato”.