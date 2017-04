Passinho da explosão vira nova onda do funk

14:42 · 25.01.2017

MC Kevinho é autor de novo sucesso do funk ( Instagram )

Depois de "Deu Onda", do MC G15, o verão 2017 já ganhou mais um hit. Lançado há um mês no Youtube, a música "Olha a Explosão", do MC Kevinho, já supera 68 milhões de visualizações. Ainda não desbancou "Deu Onda", que acumula mais de 122 milhões de acessos. Mas o novo funk já criou uma dança, conhecida como "passinho da explosão".

MC Kevinho se define como o "Rei da Sarrada". "Sarrada" é uma gíria do funk para aquele corpo a corpo da paquera na pista do baile. A letra do "Olha a Explosão" descreve uma dança sensual.

"Essa novinha é terrorista, é especialista, olha o que ela faz no baile funk com as amigas", canta Kevinho, que completa "Ela é muito explosiva, não mexe com ela, não brinca com ela não, olha a explosão".

Depois, a batida do funk vai acompanhando cada movimento do bumbum com a dança, repetindo "chão, chão, chão, chão". No clipe, o cantor aparece em uma praia com amigos e mulheres dançando o tal "passinho da explosão".

Na internet, a música já rendeu versões. Até o clipe da nova música lançada pela banda de garotas "Little Mix", "Touch", ganhou uma montagem em que as integrantes do grupo britânico dançam sensualmente ao som de "Olha a Explosão".

Kevin Kawan de Azevedo é o nome de batismo de MC Kevinho. Ele é contratado da produtora de funk GR6 Eventos. O cantor pretende, nos próximos meses, realizar shows até em cidades dos Estados Unidos.