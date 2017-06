Paolla Oliveira grava cenas no UFC

09:06 · 08.06.2017 por Globo

Paolla Oliveira como Jeiza

Na pele de Jeiza, Paolla Oliveira conheceu de perto o universo do UFC. No último final de semana, ela gravou cenas da personagem durante a pesagem dos atletas e também no octógono da competição de MMA. “Senti muita adrenalina, a minha e a da personagem. Mas ela entra confiante, determinada a vencer", conta a atriz.

Nas cenas, Jeiza compete com Poliana Botelho, lutadora da companhia. Mineira de Muriaé, Poliana confessa que participar de uma novela também é viver um sonho que nunca imaginou conseguir realizar. ”Fiquei extremamente feliz em conhecer a Paolla e participar da novela, representando todas as lutadoras. Foi uma honra”, revela a atleta.

Fora das gravações, Paolla também tietou atletas famosos como José Aldo e Minotauro, que estavam no momento da pesagem. Nas cenas da luta, participaram o árbitro Mario Yamasaki e o apresentador do evento Bruce Buffer. “Acho incrível quando ele grita ‘Iiiiiiiit’s time!’”, diverte-se a atriz, imitando o bordão.

Raul Gazolla, que vive o treinador de Jeiza, Allan, e Erica Paes, uma das preparadoras de Paolla para a personagem, também participaram das gravações.

‘A Força do Querer’ é uma novela de Gloria Perez, com direção artística de Rogério Gomes.