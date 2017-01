Paloma Bernardi e Thiago Martins aproveitam férias em Jericoacoara; fotos

18:00 · 07.01.2017 / atualizado às 18:10

Após passarem o Réveillon em Fortaleza, Paloma Bernardi e Thiago Martins estão curtindo o descanso de fim de ano em hotel de luxo em Jericoacoara. Ao lado de amigos famosos como Ana Paula Renault e Helinho Calfat, o casal aproveita o merecido descanso, já que o ator e cantor se apresentou em um show na virada do ano na capital cearense a atriz o acompanhou.

No perfil do Instagram, Paloma e Thiago compartilham com os seguidores momentos da aventura no Ceará, nas piscinas do hotel de luxo em Jeri, nos passeios de buggy e também em momentos mais românticos. Em vídeo, o ator postou até uma brincadeira entre os dois.