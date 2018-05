Padre Reginaldo Manzotti sonha em gravar um hit com Anitta

08:48 · 06.05.2018 / atualizado às 08:49

O padre Reginaldo Manzotti lança seu 14º álbum da carreira, intitulado "Tá na Mão de Deus". Em entrevista à "Revista Quem", contou que suas criações acontecem de noite e que se considera notívago. "Tenho meu momento de meditação, de leitura e depois escuto os cinco primeiros artistas do Spotify".

Ele também revelou que sonha em gravar um hit com a cantora Anitta: "Eu escuto muito Anitta. Quero gravar com ela".

Quando questionado se a parceria não seria 'muito sensual' para um trabalho religioso, ele argumenta: “Este aspecto do sensual temos que filtrar. Não concordo com todas as letras. Qualquer incitação à sensualidade ou ao erotismo não é bom e pode fazer uma adolescente amadurecer precocemente. Mas lido com jovens e preciso saber o que eles escutam. Você imagina se um dia o público da Anitta for surpreendido por uma parceria nossa? Vou conseguir espalhar ainda mais a palavra de Deus. Sem contar que ela é uma pessoa católica, que começou a cantar na igreja".

Vale pontuar que no novo álbum, o padre tem parcerias com Simone e Simaria e Michel Teló.

O padre, que se posiciona contra a prática do sexo antes do casamento, disse ainda que tem se dedicado muito ao tema 'educação dos filhos'.

"Os pais têm que tomar a decisão de ser pai ou amigo. Não é a mesma coisa. Seu filho vai ter amigo na escola. Do pai e da mãe, ele espera um código do que é certo e errado. Em nome da amizade, muitos pais permitem que o filho faça de tudo, mas ele quer o “não” também. Se o seu filho começa a morar junto com a namorada antes do casamento, você acha que depois que ele comeu a sobremesa vai querer comer o arroz com feijão? Antes os jovens deixavam cedo as casas de seus pais. Hoje, rapazes de mais de 30 anos ainda vivem às custas dos pais porque podem ter roupa lavada e comida pronta e viver com suas namorada como se elas fosses suas esposas. As pessoas estão demorando mais para amadurecer".