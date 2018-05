Pabllo Vittar grava participação em novela e é tietada por Mayana Neiva

15:29 · 05.05.2018 por Folhapress

Mayana Neiva tietando Pablo Vittar ( Foto: reprodução / Instagram )

Pabllo Vittar gravou na noite desta sexta-feira (4) sua participação em "O Outro Lado do Paraíso", que deve ir ao ar no último capítulo da novela global das 9. Mantida em segredo, a aparição da cantora, que já havia gravado participação em "A Força do Querer", deve ocorrer no velório-homenagem de Caetana, personagem de Laura Cardoso, que contará também com outras drags e convidados.

"Beijo toda galera da novela, ficou incrível a cena! Assistam ao último episódio de 'O Outro Lado do Paraíso'. Ficou mara!", disse Pabllo em vídeo publicado no Instagram. Sem spoilers, a cantora registrou apenas a chegada e saída dos Estúdios Globo. Como integra a trilha sonora da novela com "K.O.", a ideia é que Pabllo apareça cantando.

A atriz Mayana Neiva, que vive a dona do bordel Leandra, foi uma das únicas a fotografar ao lado da cantora nos bastidores.