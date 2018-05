Pabllo Vittar estreia programa com cinco episódios

11:16 · 01.05.2018 por Folhapress

Pabllo Vittar, 23, estreia como apresentadora na noite desta terça-feira (1º), às 21h. Ela vai comandar o programa Prazer, Pabllo Vittar, exibido no Multishow.

"As pessoas sabem o que está na mídia e nos palcos. Mas sou muito tímida. Quero abrir mais isso para vocês. Às vezes os fãs me vêem no aeroporto e estou desmontada. Fico sem graça. Quero mostrar mais da Phabullo Rodrigues da Silva Araujo. Vocês só conhecem Pabllo Vittar", disse, nesta segunda (30), durante conversa com jornalistas nos bastidores da atração.

Animada com a novidade, Pabllo Vittar relembra momentos de infância em que brincava de ser apresentadora de televisão. Mas afirma que nunca imaginou ter, de fato, um programa só seu.

Prazer, Pabllo Vittar tem cinco episódios. A atração vai promover encontros com convidados para abordar temas como família, personalidades, ídolos, bandeiras e futuro.

A primeira convidada é a cantora Preta Gil e seu filho, Francisco. "A gente se diverte muito e vamos ter muita história pra contar", afirma Pabllo Vittar.

O programa também terá números musicais e, segundo a drag queen, vai mostrar facetas de Pabllo Vittar que os fãs ainda não viram. Haverá interação com a plateia e com o público de casa, através de hashtags no Twitter.

Sem medo de críticas, a apresentadora aconselha os "haters" a não se esquecerem de usar a hashtag da atração quando fizerem seus comentários na internet. Ícone do empoderamento e da representatividade, ela diz que ama desafios e que é movida a isso.

"As pessoas sempre vão falar bem e mal. Estou preparada e não é de agora. Eu amo os haters, afinal eles me dão audiência."

Prazer, Pabllo Vittar é gravado no mesmo estúdio de Anitta Entrou no Grupo, que teve seu último episódio exibido no dia 24 de abril. Confiante, Pabllo Vittar afirma que não tem medo de comparações com a cantora.

"Acho que as pessoas não vão comparar. Cada uma tem a sua vibe. A Anitta já é quase dona do Multishow e eu estou começando. Eu sou drag, ela é cis. São coisas diferentes. Outro tipo de entretenimento."

MENOS 20 QUILOS

Vinte quilos mais magra e com um bumbum invejado pelos fãs, a cantora diz que perdeu peso em 2017. O segredo? Dieta e malhação dentro do próprio quarto, sem personal trainer nem academia. "No programa quem sabe eu mostre um pouco sobre isso."

Além da estreia como apresentadora no Multishow, Pabllo Vittar lança, nesta quarta (2), o clipe de "Hasta La Vista", ao lado de Simone e Simaria e Luan Santana. A faixa é resultado de um concurso da Coca-Cola.

Com a agenda cheia e ainda sem acreditar que se tornou um fenômeno da música brasileira, a drag não imagina como estará sua carreira daqui a alguns anos. "Eu penso no hoje e em dar o meu melhor", afirma.

WEBSÉRIES

Além dos cinco episódios de Prazer, Pabllo Vittar, haverá três webséries no canal Música Multishow no Youtube, como uma espécie de extensão do programa na internet.

Em "Dancing Queens", Pabllo e seus dançarinos ensinam as coreografias de grandes sucessos da cantora para todo mundo arrasar.

"Destilando Haters", traz Vittar e convidados em bate-papos regados a drinks e bom humor sobre os comentários dos haters na internet.

Já em "Bem Menininha", ela entrega truques para ser tornar uma drag queen bem 'babadeira'. Ao lado da youtuber Blogueirinha de Merda e do influenciador John Drops, eles dão dicas de maquiagem e ensinam o público a fazer boas selfies.