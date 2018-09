Otaviano Costa define nome e data de estreia de novo programa

15:12 · 15.09.2018 por Folhapress

No ar por cinco anos no Vídeo Show, Otaviano, que também apresenta o programa No Ar na Rádio Globo ( Foto: Reprodução/Instagram )

Longe da TV desde junho, quando deixou a bancada do Vídeo Show, Otaviano Costa, 45, já tem nome para seu novo programa, o Tá Brincando, que entrará na grade da Globo em janeiro de 2019.

O game show passará aos sábados, no horário em que hoje está o Só Toca Top, e estreará junto a outros lançamentos da emissora, como a minissérie "Se Eu Fechar os Olhos Agora", o BBB 19 e a nova temporada do The Voice Kids.

No ar por cinco anos no Vídeo Show, Otaviano, que também apresenta o programa No Ar na Rádio Globo, nunca escondeu o desejo em retomar o contato direto com o público e chegou a fazer campanha abertamente para ter um programa de auditório na Globo.

Em julho, ele chegou a dizer em seu Instagram que estava desenvolvendo um programa incrível no "plim plim". "Tudo está sendo pensado com muito amor e carinho", disse na ocasião, sem adiantar detalhes.