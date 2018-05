Organizadores do Coachella cancelam FYF Fest

17:37 · 06.05.2018 por Agence France-Presse

Os organizadores do Coachella cancelaram neste domingo (6) um festival de Los Angeles que contaria com a paticipação Janet Jackson, entre outros artistas.

A organizadora do evento, Goldenvoice, disse que cancelará o FYF Fest, festival de música que aconteceria nos dias 21 e 22 de julho, conduzidos por Jackson e os roqueiros Florence and the Machine.

"Nossa equipe de muitas mulheres e homens têm trabalhado incansavelmente neste evento por muitos anos, mas se sentiu incapaz de apresentar uma experiência à altura das expectativas de nossos fãs e da comunidade musical de Los Angeles neste ano", disse a Goldenvoice em um comunicado.

A empresa disse que organiza shows individuais de alguns dos artistas que participariam do FYF Fest.

A Goldenvoice não deu mais detalhes sobre sua decisão, mas o site da indústria de música Billboard disse que o FYF Fest enfrentava uma venda fraca de ingressos.

A programação do FYF Fest deste ano se destacava pela presença mais forte de mulheres entre as atrações principais. A maioria dos festivais costuma ser fortemente voltada para shows com estrelas masculinas.

No ano passado, o FYF Fest aconteceu durante três dias, com artistas como Bjork e Frank Ocean.