Obama foi padrinho de casamento de funcionário da Casa Branca

17:05 · 14.01.2017

O noivo, Marvin Nicholson, era um dos companheiros de golfe de Obama ( Foto: reprodução/ Twitter )

Um dos funcionários de longa data de Barack Obama pôde contar com o ex-presidente americano como padrinho de casamento. Logo após a cerimônia de despedida na Casa Branca, Obama voou até a Flórida para participar do casamento de Marvin Nicholson, diretor de viagens da Casa Branca e um dos companheiros de golfe do ex-presidente. As informações são do jornal português Diário de Notícias.

Além de Obama, o secretário de estado John Kerry oficializou o casamento. Ao se despedir da presidência dos Estados Unidos, Obama fez, na terça-feira, seu último discurso à Nação e agradeceu a esposa e as filhas pelo companheirismo e sacrifícios feitos ao longo dos últimos oito anos.