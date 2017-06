NX Zero anuncia pausa na carreira da banda

09:42 · 11.06.2017

A banda segue sua agenda em 2017, mas deve dar um tempo a partir de 2018

Os fãs da banda Nx Zero têm até o fim do ano para se despedir, temporariamente, do grupo. O vocalista Di Ferrero anunciou, durante o programa Altas Horas (TV Globo, apresentado por Serginho Groismann), que em 2018 eles darão uma pausa em sua carreira, por tempo indeterminado.

Segundo o vocalista, a decisão de parar e dar um tempo se deu pacificamente. A parada será necessária, de acordo com Di Ferrero, para que o Nx Zero possa voltar renovado, ainda sem data marcada, para o próximo disco ou projeto novo.

DVD

O Nx Zero vai gravar um DVD na próxima quarta (14), no Audio Club (São Paulo), registrando a última turnê da banda (do disco "Norte", 2015). Além de Di Ferrero no vocal, a banda é formada por Gee Rocha (guitarra e voz), Caco Grandino (baixo), Fi Ricardo (guitarra) e Daniel Weksler (bateria). O baterista e a cantora Pitty, em agosto do ano passado, tiveram sua primeira filha.

Fortaleza

Um dos compromissos antes da pausa do Nx Zero é um show em Fortaleza, no próximo dia 26 de agosto, pela programação do festival Ponto.Ce. Eles tocarão na Barraca Biruta (Praia do Futuro), como uma prévia do evento, que está agendado para novembro.