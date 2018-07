Noiva exibe férias glamourosas de Cristiano Ronaldo após eliminação da Copa

18:46 · 08.07.2018 por FolhaPress

A vida de Cristiano Ronaldo segue cheia de glamour após a eliminação de Portugal da Copa do Mundo.

A noiva do craque Georgina Rodriguez publicou uma foto do casal em seu Instagram, neste domingo (8), na qual eles aparecem se beijando na boca. Ela postou ainda uma foto do casal com Cristiano Ronaldo Jr, filho dele.

Segundo a "Variety", especializada no mercado audiovisual, o ídolo português tem um projeto para fazer um reality show de 13 episódios sobre sua vida para o Facebook.

Aos 33 anos, o jogador é um dos atletas mais bem pagos do planeta. Atualmente, ele negocia deixar o Real Madri e jogar pela Juventus, no qual deve ganhar R$ 136 milhões por ano.

Cristiano e a modelo argentina de 24 anos começaram a namorar em novembro de 2016. Eles são pais de Alana, de sete meses. Além de Cristano Ronaldo Jr, de 8 anos, de um relacionamento anterior, ele também é pai dos gêmeos Mateo e Eva, de 1 ano, gerados por meio de uma barriga de aluguel.