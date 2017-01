No topo da parada, The Weeknd lança mais um clipe; assista

14:46 · 12.01.2017 / atualizado às 14:59

"Party Monster" ganha videoclipe liberado nesta quinta ( Divulgação )

Ele é o cara deste início do ano. O cantor canadense The Weeknd voltou ao topo da parada semanal da Billboard com o seu terceiro álbum de estúdio, "Starboy". Em março, ele vem ao Brasil para se apresentar no festival Lollapalooza, na noite do dia 26, em São Paulo.

Nesta quinta-feira (12), The Weeknd lançou mais um clipe na internet, desta vez da música "Party Monster". Sem falar que o cantor apareceu aos beijos com Selena Gomez, ex-namorada de Justin Bieber. Já namorou a modelo Bella Hadid. E lembrar que todo esse sucesso ganhou impulso, em 2015, com a música "Earned It", que entrou na trilha sonora do filme "50 Tons de Cinza" e virou um poderoso hit do cantor.