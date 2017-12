No Jornal Nacional, Bonner faz tutorial de como gravar vídeo no celular

08:45 · 22.12.2017 / atualizado às 09:39 por Estadão Conteúdo

Na edição do Jornal Nacional da última quinta-feira (21), William Bonner surpreendeu os telespectadores ao fazer um 'tutorial' ao vivo de como gravar vídeos no celular, pegando o gancho da reportagem que acabava de ser exibida, que tinha imagens feitas por um aparelho móvel.

"Já que a gente usou uma imagem feita por uma testemunha, vale fazer uma observação: na hora da pressa, é muito comum filmar ou fotografar nessa posição assim, na vertical. Mas para a imagem ser melhor explorada aqui na televisão, o ideal é que o smartphone esteja nessa posição, na horizontal", disse Bonner, segurando um celular. "Fica a dica", finalizou.

A hashtag #ficaadica apareceu, inclusive, no GC do telejornal e virou assunto nas redes sociais - muitos internautas elogiaram as dicas de Bonner.