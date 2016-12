Neymar e Bruna Marquezine encarnam casal Batman e Mulher-gato em festa

08:33 · 22.12.2016 / atualizado às 08:59

Neymar Jr. e Bruna viram casal Batman em festa ( Foto: Reprodução / Snapchat )

Neymar e Bruna Marquezine reataram o namoro? O craque do Barcelona apareceu em uma festa à fantasia, acompanhado da atriz da Globo, gerando uma nova onda de rumores sobre uma suposta reconciliação.

A festa particular foi promovida pelo surfista Gabriel Medina, em Maresias, no litoral de São Paulo. Neymar apareceu fantasiado de Batman, enquanto Bruna pintou de Mulher-gato, em um vestido com um generoso decote.

Os dois posaram juntinhos com direito a foto postada nas redes sociais. A balada reuniu a elite do esporte. Entre os convidados, Felipe Nasr, piloto da Fórmula 1, e Bruninho, levantador da Seleção Brasileira de Vôlei.

Neymar e Bruna começaram a namorar em outubro de 2012, mas o casal só assumiu o relacionamento no Carnaval de 2013. O jogador e a atriz se separaram em 2014, mas depois voltaram a se reaproximar. Como o craque vive na Europa e Bruna trabalha no Rio, a distância foi um dos motivos sempre levantados na mídia para justificar o fim do namoro.