Netflix divulga o primeiro teaser da 3ª temporada de 'Stranger Things'; confira

15:38 · 16.07.2018 / atualizado às 15:49 por Estadão Conteúdo

A Netflix divulgou, nesta segunda-feira (16), o primeiro teaser da terceira temporada da série Stranger Things onde mostra a personagem Robin, interpretada pela atriz Maya Thurman Hawke, filha dos também atores Ethan Hawke e Uma Thurman.

A informação mais importante no teaser, no entanto, é a possível data de estreia da temporada: no meio de 2019.

O teaser mostra um comercial falso de inauguração de um shopping center em Hawkins, cidade no interior de Indiana onde se passa a produção. Com um ar retrô dos anos 1980, o comercial mostra as diversas lojas e inovações que a construção irá trazer para a ‘pacata’ cidade. Uma das lojas, a sorveteria Scoops Ahoy, tem Maya e Steve (interpretado por Joe Keery) como atendentes.

A aguardada terceira temporada da série criada pelos irmãos Matt e Ross Duffer está em filmagens atualmente e vai continuar a luta de Eleven (Millie Bobby Brown) e seus amigos contra os mistérios e perigos do Mundo Invertido.