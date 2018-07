Netflix anuncia série estrelada por Anitta

12:15 · 12.07.2018 / atualizado às 12:17

Série que mostra rotina de Anitta estreia ainda em 2018 ( Foto: Reprodução/Instagram )

A Netflix anunciou, nesta quinta-feira (12), a nova série documental "Vai Anitta". Estrelada pela cantora, a produção estreia ainda em 2018. Com mais de 29,4 milhões de seguidores no Instagram, dois bilhões de visualizações no YouTube e uma carreira internacional em ascensão, Anitta é uma das maiores figuras do pop brasileiro atual. Na série, as câmeras terão acesso irrestrito e sem censura aos bastidores de sua rotina: dos shows no Brasil às viagens pelo mundo, passando pela interação com os fãs nas redes sociais e sua vida pessoal.

Aos 25 anos, Anitta já se tornou uma artista celebrada no Brasil e no mundo, com sucessos como "Downtown", primeira música de uma artista brasileira a ser listada no Top 20 do Spotify, e "Vai Malandra", que, além de quebrar todos os recordes brasileiros de streaming, foi a primeira canção nacional no Top 25 Mais Tocadas no Mundo, no Spotify.

Nascida no Rio de Janeiro, a cantora ganha cada vez mais espaço internacionalmente. Na nova série da Netflix, os fãs terão a chance de vê-la em momentos íntimos e entender como a cantora constrói e gerencia sua própria carreira, sem perder a essência e o amor pelo Brasil.

Números

Anitta é a maior estrela do Brasil. Em 2017, seu sucesso "Paradinha" estreou no nº. 2 no quadro Hot Pop & Popular do Billboard do Brasil e ocupou o primeiro lugar em sua segunda semana, ultrapassando "Despacito" de Luis Fonsi, Justin Bieber e Daddy Yankee. Com um pé na porta na cena internacional, Anitta foi a Global Top Producer no primeiro ano do Instagram Stories. Com uma forte presença nas redes sociais, ela tem nove milhões de assinantes no YouTube, 15 milhões de ouvintes Spotify, 29,4 milhões de seguidores do Instagram e seu foco em se tornar um dos maiores artistas do mundo.