Nelly Furtado divulga clipe de nova música; ouça

A cantora canadense Nelly Furtado liberou o clipe de "Pipe Dreams", primeiro single de seu próximo disco, "The Ride", a ser lançado no final de março de 2017.

O visual do vídeo chamou a atenção. Com cabelo curto, Nelly interpreta a canção em um apartamento, numa estética de vídeo caseiro. O trabalho marca o retorno da cantora, após o fracasso comercial de "Spirit Indestructible".

"Pipe Dreams" soa uma balada romântica, com toque da década de 1980. O novo álbum foi produzido por John Congleton, famoso por trabalhar com nomes como St Vincent, Franz Ferdiannd e Wild Beasts.

Em 2006, Nelly estourou na parada mundial com o álbum "Loose", que trazia hits como "Promiscuous" e "Say It Right". O trabalho foi elogiado pela parceria com o rapper americano Timbaland.