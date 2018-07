Nego do Borel recupera carro roubado avaliado em R$ 500 mil

13:21 · 09.07.2018 por Folhapress

No Instagram, Nego do Borel comemorou após o carro ser localizado ( Foto: reprodução/Instagram )

Após um apelo nas redes sociais, Nego do Borel respira aliviado. O cantor contou que recuperou seu carro: uma BMW X6, avaliada em cerca de R$ 500 mil, que foi roubado na Praça Saens Peña, na Tijuca, Zona Norte do Rio, no mesmo bairro do morro do Borel, em que o cantor foi criado e comemorou seu aniversário neste domingo (8).

Mais cedo, ele havia publicado um vídeo pedindo ajuda. "Alô minha rapaziada do Rio de Janeiro, tranquilo? Gente acabei de ser roubado, meu carro acabou de ser roubado aqui. É uma BMW, azul escuro, X6. Queria pedir a ajuda de vocês", relatou ele, informando também a placa do veículo.

Mais tarde, ele comemorou em seus stories o fato de ter recuperado o carro: "Graças a Deus recuperei meu carro. Meu carro lindo, que amo muito. Muito obrigado, galera! Está tudo certo".

Procurada, a assessoria de imprensa de Nego do Borel confirmou que o cantor recuperou o carro, mas afirmou que não tinha mais informações sobre o assunto.

A reportagem apurou que o carro estava sendo dirigido pelo pai do cantor, que foi buscá-lo no aeroporto - Nego estava em turnê e voltou para o Rio de Janeiro para comemorar seu aniversário. Quando parou em um semáforo, o pai do artista foi abordado por ladrões, que levaram o veículo.

Após isso, ele ligou para a equipe do seguro do automóvel, que usou de um sistema para desarmá-lo e identificou o local onde ele se encontrava.

Em seu Instagram, o cantor publicou um vídeo no qual aparece comemorando seu aniversário - ele ainda fará mais uma festa nesta segunda (9).