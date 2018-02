Nayara é eliminada com recorde de rejeição

09:45 · 21.02.2018 por Folhapress

Nayana sai com 92,68% de rejeição ( Divulgação )

"Ninguém aqui fora deu procuração para vocês representarem ninguém". Foi assim que Tiago Leifert anunciou a eliminação de Nayara do "BBB 18", com a votação expressiva de 92,68%. O número é o mais alto da história do reality show com paredões triplos.

A jornalista, que tentou tomar partido dos negros, primeiro tentando se aliar a Viegas, depois defendeu Lucas por ele ser nordestino, acabou não encontrando apoio em ninguém na casa. Lucas, mais tarde, se arrependeu. "Quando for defender alguém, defenda primeiro a si mesmo", ensinou Leifert, antes do anúncio final.

Assim que deixou a casa, a paulistana disse que esperava até ser eliminada mais cedo do reality. "Acho até que fui longe demais. Realmente não sei jogar. Mas não me arrependo de nada", disse ela.

"Minha mãe sempre me ensinou: 'Nayara, você tem que arcar com as consequências dos seus atos. E aqui estou eu arcando com as consequências dos meus atos", disse ela, tranquila. "O mais importante é dizer para o Brasil que eu preciso de trabalho", pediu.

Nayara é a quarta eliminada do BBB. Ela estava em seu segundo paredão, assim como Gleici, que se salvou recebendo apenas 3,28% dos votos. Mahmoud era o estreante nessa berlinda e teve a rejeição de apenas 4,03% dos que votaram.

Com a alta rejeição, Nayara segue o caminho de outras três mulheres que já foram eliminadas no BBB 18. A primeira delas foi a cientista política Mara. Depois, vieram a biomédica Jaqueline e a estudante Ana Paula.