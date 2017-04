14:37 · 29.12.2016

Jameson Moon Hart nasceu na última segunda-feira ( Instagram )

Pink deu à luz ao bebê Jameson Moon Hart. O segundo filho da cantora de 37 anos nasceu na última segunda-feira.

A rainha do punk rock postou a imagem do recém-nascido em sua conta no Instagram. É o segundo fruto do casamento da cantora com o piloto de motos Carey Hart.

A filha do casal, Willow Sage, já tem 5 anos. Pink e Hart se casaram em 7 de janeiro de 2006.