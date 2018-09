Nasce o filho mais novo de Wesley Safadão e Thyane Dantas

10:25 · 19.09.2018 / atualizado às 10:26

Wesley também é pai de Ysis, de 4 anos, e de Yhudy, de 7 anos ( Foto: Emily Gama )

O filho caçula de Wesley Safadão e Thyane Dantas, Dom, nasceu na manhã nesta terça-feira (18). Em nota, o casal divulgou que a criança veio ao mundo pesando aproximadamente 3,8kg e medindo 51 centímetros. Wesley e Thyane já são pais de Ysis, de 4 anos. Além disso, o cantor também é pai de Yhudy, de 7 anos.

Thyane afirmou que, após o nascimento do menino, está com o coração transbordando de amor. "Estamos realizados com a chegada de Dom. É mais uma benção que chega em nossas vidas para trazer cada vez mais felicidade à nossa família. É uma honra receber de Deus mais essa missão, que é cuidar e educar nosso Dom com todo o amor e dedicação”, comentou.

O nascimento da criança foi realizado em uma maternidade de Fortaleza e foi acompanhado por Safadão.

Chá revelação

A revelação de que o novo filho dos dois era um menino veio em um chá de reveleção, realizado em abril deste ano. Na época, Wesley disse estar feliz com tudo que estava acontecendo. "Estou muito realizado. Esse é um dos melhores momentos da minha vida, não só profissional, mas, principalmente, pessoal", comentou.