'Narcos' trocará Colômbia por México e terá Michael Peña e Diego Luna

22:00 · 20.12.2017 por Folhapress

Depois de três anos na Colômbia, a série "Narcos" estará de casa nova na quarta temporada.

Após três anos perseguindo Pablo Escobar (interpretado pelo brasileiro Wagner Moura) e o cartel de Medellín e, mais tarde, o cartel de Cali, desta vez, Guadalajara estará na mira dos policiais americanos.

Além do cenário, o elenco também terá caras novas: Diego Luna ("Rogue One - Uma História Star Wars") e Michael Peña ("Beleza Oculta") serão as estrelas da quarta temporada da série da Netflix.

A informação foi confirmada pela própria plataforma de streaming na terça (19), em um vídeo publicado em sua conta no Twitter.