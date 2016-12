Namoro de Baby do Brasil e Casagrande é sem sexo

15:31 · 30.12.2016 por FolhaPress

O namoro de Baby do Brasil e Casagrande é à moda antiga: nos primeiros três meses, houve apenas beijo no rosto. Com a paixão crescente, admitida por ambos, eles pretendem se casar em breve. As revelações foram feitas ao "Fantástico", em entrevista que irá ao ar no próximo domingo (1º).

O bate papo, de acordo com o casal, é para por fim às especulações que surgiram desde que o relacionamento veio a público. Na conversa com Renata Ceribelli, o comentarista esportivo disse que o relacionamento com Baby o tem auxiliado a "manter o equilíbrio".

Com a nova parceira, diz, não sente vontade de beber - ele está longe do álcool há bastante tempo, embora admita ter receio de uma recaída. A religião é outro ponto abordado na entrevista.

Religião e Sexo

A cantora é pastora e fundadora do Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome do Senhor Jesus Cristo. Por influência da namorada, Casagrande tem se aproximado da religião.

"Eu respeito todos os valores dela desde que a conheci. A opção dela em não fazer sexo é linda. Ela está esperando o homem que seja o amor da vida dela para fazer isso. Não tenho dúvida que seremos felizes", garantiu ele.