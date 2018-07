Mumuzinho vence Show dos Famosos e cita desafio por cantar em inglês

09:44 · 09.07.2018 por Folhapress

Mumuzinho deu vida à Dona Ivone Lara em sua apresentação final e levou um carro como prêmio. O vencedor contou à reportagem da Folhapress quais foram os maiores desafios do programa para ele.

"A maior dificuldade foi cantar em inglês e foi [me apresentar] hoje, com a dor muito forte que estou sentindo no joelho, mas eu me segurei para fazer bonito para ela, acho que Dona Ivone Lara lá no céu deve estar feliz", disse o vencedor.

Mumuzinho agradeceu ao apoio e ajuda do diretor da Globo, Ricardo Waddington que auxiliou o artista em suas apresentações. "Agradeço muito ao Ricardo Waddington, às vezes eu escolhia um personagem e ele dizia não, porque queria algo melhor para mim. Ele é um grande diretor e visionário. Tudo o que ele coloca a mão vira ouro, não vou dizer que eu sou ouro...", disse Mumuzinho rindo.

A mulher de Mumuzinho, Tainá, acompanhou de perto a preparação do marido. "Foi bem difícil, desde o início. Mas eu sabia da capacidade dele. Eu estudei com ele, passava a letra das músicas e o inglês, e chegar hoje aqui com a vitória é emocionante demais. Ele perguntava o que eu achava dos artistas escolhidos. Eu sabia que, independente da escolha que ele fizesse, ele ia fazer bem feito", disse Tainá de Almeida Fernandes, 26 anos.

Foram cinco finalistas: Thiago Abravanel, Mumuzinho, Naiara Azevedo, Silvero Pereira e Helga Nemeczyk. Sobre a presença de cinco participantes na final do quadro deste ano, Faustão explicou que a inclusão de Naiara Azevedo se deve ao fato de que a cantora, do Grupo 1, teve pontuação maior que a dos dois participantes do Grupo 2. Já está confirmada a terceira temporada do quadro.