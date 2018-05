Mulher de Chris Hemsworth fez tatuagem inspirada em Thor quando tinha 15 anos

11:10 · 02.05.2018 por Folhapress

Além de ter falado sobre o relacionamento com o ator, Elsa também falou sobre a carreira como modelo e atriz ( Foto: reprodução/Instagram )

Você pode não acreditar em destino, mas não dá para negar que essa é uma coincidência daquelas: a atriz e modelo Elsa Pataky, 41, fez uma tatuagem inspirada pela lenda de Thor anos antes de conhecer o marido Chris Hemsworth, 34, que assumiu o papel do Deus do Trovão nos filmes da Marvel.

Pataky falou sobre a tatuagem, que fica em seu antebraço direito, em uma entrevista para a revista Vogue Australia. "Sim, tem a ver com Thor e acabei casando com o cara que faz o Thor. É chocante como as coisas acontecem na vida. Eu só gostava do símbolo, e a lenda era tão linda que quis guardá-la comigo".

A atriz fez a tatuagem aos 15 anos de idade -quase 19 anos antes de subir ao altar com Hemsworth, que pode ser visto nos cinemas em "Vingadores: Guerra Infinita". Ela ainda carrega no dedo da aliança um "C", tatuado pelo próprio Chris (e ela fez um "E" nele).

Os dois se casaram em 2010 e, de lá para cá, se tornaram pais de três filhos. À Vogue, Pataky disse que foi um desafio lidar com a expansão da família e a ascensão da fama internacional do astro, que lançou o primeiro "Thor", em 2011.

"Fizemos tudo muito rápido, não sei como sobrevivemos como um casal. Nós nos casamos e um ano depois tivemos filhos. É muita pressão para um casamento, mas nós nos saímos bem porque há muito amor entre nós. Nós temos personalidades fortes, mas nos amamos. Nós fazemos dar certo."