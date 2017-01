Mulher compra celular novo e descobre que aparelho veio com contatos de vários famosos

13:42 · 03.01.2017

Sophie Highfield, 31, comprou um iPhone 5 e se surpreendeu ao descobrir que o aparelho tinha armazenados os contatos de vários famosos.

Imagina comprar um celular novo e ele vir com os telefones de artistas como Anitta, Luan Santana, Ivete Sangalo? Pois algo parecido aconteceu com uma britânica. Mas ela não gostou nada de ver seu aparelho novo com números 'estranhos'.

Tudo o que Sophie Highfield, 31, queria era um celular. Ela foi até uma loja e comprou um iPhone 5S novinho. Aos pouquinhos, a mulher foi colocando o telefone dos amigos e parentes na agenda. No entanto, alguns meses depois, ela notou algo estranho.

Quando digitou a letra "M", ela percebeu que havia vários números diferentes para "mãe". Fuçando um pouco mais na agenda, Sophie notou que seu celular estava com os contatos de várias celebridades do Reino Unido.

Segundo o jornal "Metro.co.uk", Sophie passou a contar com os números de famosos como a cantora Adele, o apresentador Nick Grimshaw, o atleta Greg Rutherford e a ex-Spice Girl Emma Bunton. A lista continha até telefones de celebridades que já morreram.

Assustada, a britânica entrou em contato com a Apple, fabricante do iPhone, para descobrir o que havia ocorrido com seu aparelho. Depois de um mês de investigação, a empresa não chegou a nenhuma conclusão.

"O meu telefone era para ser completamente novo e intocado", afirmou ao jornal "Metro.co.uk". "É bem chato ter todos esses números. Nem sei quantos. Talvez centenas. Parece um problema de segurança. Não sei bem o que fazer", completou.

Especialistas em segurança digital desconfiam que o problema venha do iCloud, aplicativo da Apple para sincronizar contatos.