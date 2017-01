Morando em Fortaleza, ex-BBB pretende se casar na Catedral

08:25 · 16.01.2017 / atualizado às 08:34

Munik planeja festão de casamento em Fortaleza com o empresário Anderson Felício ( reprodução instagram )

Com a 17ª edição do Big Brother Brasil prestes a estrear, a campeã da última temporada do reality show, Munik Nunes, foi uma das convidadas do É de Casa do último sábado, 14/1. Nos bastidores do programa, ela falou sobre as principais mudanças que ocorreram em sua vida após faturar o prêmio de 1,5 milhão de reais.

“Eu era de Goiânia, morava com meus pais. Aí vim para o Rio, fiquei aqui até o final do ano passado e agora estou em Fortaleza. E hoje também sou empresária, coisa que antigamente nunca passou pela minha cabeça!”, confessa a ex-BBB.

Mas também teve novidade nos assuntos do coração: Munik vai casar! Após começar a namorar o empresário Anderson Felício em julho do ano passado, ela foi pedida em casamento em dezembro – e este é o motivo da mudança para Fortaleza. “Eu ia ficar no Rio até dezembro e retornar para Goiânia. Mas no meio desse caminho todo, eu noivei e, como ele mora em Fortaleza, decidi ir logo para lá”, conta.

Casamento de luxo

Munik está planejando um casamento de princesa para celebrar sua união com Anderson e já começa a pensar em todos os detalhes. “Eu estava pensando em fazer o religioso em Goiânia e o civil em Fortaleza, já estava até com duas cerimonialistas. Só que achei muito trabalhoso e mudei de ideia essa semana. Então acho que vou fazer só um e que vai ser em Fortaleza, minha família toda vai viajar para lá”, revela.

Até a data do casório já está pré-definida. “Se tudo der certo, vai ser dia 5 de dezembro desse ano, que é uma terça-feira. Eu vou casar em uma catedral e quero que seja à tarde”, conta ela sobre o evento, que, se depender dos planos da morena, promete parar a capital cearense. “Vai ser um festão para muitas pessoas. Só da parte do meu noivo, são mais ou menos uns 400 convidados”, diz.