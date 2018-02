Moacyr Franco participa do Altas Horas e faz pergunta para sexóloga

18:59 · 25.02.2018 por Estadão Conteúdo

Em janeiro, Moacyr Franco já tinha sido homenageado pelo Video Show

Serginho Groisman recebeu Moacyr Franco, Reynaldo Gianecchini e Bella Piero no programa Altas Horas, de sábado, 24. O humorista, que foi demitido do SBT após 20 anos na emissora, foi homenageado com a exibição de atuações antigas que fez na Globo. Bastante à vontade e sem se intimidar com a participação da plateia jovem, Moacyr também fez uma pergunta à sexóloga da atração.

"O pimpolho sabe quando a gente está acordado ou dormindo?", questionou. Laura Muller explicou que ereções espontâneas são normais e ocorrem para manter a saúde do órgão masculino.O humorista continuou e contou detalhes de sua intimidade. "O meu, quando está dormindo, está maravilhoso e quando acorda 'puf'. Acordei, pronto, dançou", disse Franco.

Em janeiro, o humorista já tinha sido homenageado pelo Video Show. Anunciado pelos apresentadores Joaquim Lopes e Sophia Abrão como "grande artista", ele foi até os estúdios Globo para um encontro com o repórter Rafael Cortez. Os dois relembraram trechos da carreira de Moacyr na emissora global. Recentemente, Moacyr Franco também gravou uma participação especial na super série da Globo, Ilha de Ferro.