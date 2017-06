Mischa Barton vence ação contra ex-namorado e impede vazamento de vídeos íntimos

14:50 · 06.06.2017 por Estadão conteúdo

Mischa Barton

Na última segunda-feira, 5, a atriz Mischa Barton compareceu ao Tribunal Superior de Los Angeles para depor sobre o caso contra seu ex-namorado, que teria tentado vender vídeos íntimos dela sem autorização.

Horas após o depoimento, Lisa Bloom, a advogada de Mischa, anunciou em seu Twitter que a decisão judicial foi a favor da atriz. "Vitória no tribunal hoje com Mischa Barton. Distribuição das imagens proibida. O ex deve manter distância de 90 metros para sempre", tuitou.

Em março, a atriz revelou que estava sendo ameaçada pelo ex, que teria vídeos íntimos gravados sem o consentimento dela, e que divulgaria na internet. Ela então contratou uma advogada e abriu um processo judicial para evitar os vazamentos.