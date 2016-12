'Minha Mãe É Uma Peça 2' tem segunda melhor estreia do cinema nacional em 2016

19:58 · 26.12.2016 por Estadão Conteúdo

A continuação da história de Dona Hermínia tem levado milhares de pessoas aos cinemas do Brasil ( Foto: Reprodução )

O filme "Minha Mãe É Uma Peça 2", com Paulo Gustavo no papel título de Dona Hermínia, atraiu mais de 700 mil pessoas aos cinemas no primeiro fim de semana em cartaz. Com isso, o longa teve a segunda melhor estreia nacional do ano, perdendo apenas para "Os Dez Mandamentos", que estreou com mais de 3 milhões de ingressos vendidos, a maioria antecipadamente.

O primeiro filme de Paulo Gustavo estreou no ano de 2013 e vendeu 413 mil ingressos em seus primeiros dias em cartaz. Também o circuito de lançamento aumentou consideravelmente: se em 2013 foram 307 salas, agora o circuito aumentou para 1.055 cinemas.

Confira trailer: