Minas Trend tem Preta Gil na passarela e coleções para diferentes estações

13:00 · 06.04.2017 / atualizado às 14:00 por Gabi Dourado

Cantora diz que expressou seus gostos na coleção de Victor Dzenk ( Rafa Eleutério ) Preta Gil participa do desfile de Victor Dzenk no Minas Trend ( Rafa Eleuterio )

"Vai ter GG na passarela, sim!", entoou Preta Gil ao entrar no final do desfile de Victor Dzenk na noite de ontem, no Minas Trend.

Apesar da frase, o desfile não trouxe nenhuma modelo fora dos padrões para a apresentação da coleção que também leva a assinatura da cantora e que promete chegar às lojas com tamanhos até 46.

"Na coleção, expresso as minhas curvas, as minhas cores, os meus modelos. E expresso a diversidade, que é o mais importante. É uma coleção que intitulamos de all sizes, é para todos. Representa a inclusão da verdadeira e da real mulher brasileira no mundo da moda”, revelou Preta nos bastidores da semana de moda, minutos antes de iniciar o desfile.

Na passarela, o estilista, que fechou a noite do Minas Trend, apresentou uma coleção solar, inspirada em um safari moderno que uniu a estampa camuflada com brilhos de pedrarias bordadas. Babados, tons fluor e muito decote também compunham as peças, que traduziam a alegria e alto astral de Preta em parceria com Dzenk.

Mudaram as estações

Em teoria, essa edição do Minas Trend apresentaria as apostas para o próximo verão. Mas, como a moda ainda está em adaptação a novos formatos, algumas marcas trouxeram coleções voltadas para outras estações.

Foi o caso da Bobstore, que levou para a passarela a coleção de outono/inverno que já estão nas lojas da marca. Com isso, casacos mais pesados, ponchos e blazers fizeram parte da apresentação, com cartela de cores focada em pretos, brancos e tons de verde musgo. O conforto do loungewear foi o tema principal, trazendo peças baseadas em pijamas, com modelagens retas e comprimento alongado.

Em seguida foi a vez de Lucas Magalhães apresentar seu Verão 2018, com uma proposta de desconstrução da alfaiataria tradicional masculina e um toque esportivo nos acessórios. Tricôs caminharam juntos com camisaria, bem como vestidos de algodão junto com tshirts esportivas e saias vazadas.

Focado em comprimento longo e midi, a coleção ainda misturou a sofisticação de estampas clássicas como a pied de poule e riscas de giz com acessórios inspirados em esportes como futebol e basquete, como bolas carregadas como bolsa e colares de apito.

O minimalismo para vestidos de festa foram apresentados pela estreante Unity Seven, que contou com o styling de peso de Giovanni Frasson. Sem nada de pedrarias, bordados ou brilhos excessivos nas peças, a proposta para a noite da Unity Seven é sofisticada, apostando em peças com modelagem perfeita e recortes estratégicos.

Variações de rosa, brancos e azuis, sempre em tons pastel, permearam a cartela de cores dos vestidos que trouxeram ainda decotes diversos, entre um ombro só, ombro a ombro, babados e amarrações.

Já Leticia Marzan caminhou no extremo oposto, levando para a passarela muito brilho, pedraria e aplicações em produções que também brincou com o mix entre festa e esportivo, apostando em mochilas e jaquetas junto com vestidos repletos de detalhes. Inspirada na Tailândia, a estlista apostou ainda em quimonos imponentes e muita franja.

Minas Trend 10 anos

O Minas Trend encerrou na quarta-feira (5) a apresentação de desfiles, mas segue com a feira de negócios até sexta-feira (7), no Expominas, em Belo Horizonte. O evento completa uma década de existência, em 2017, consolidado no calendário da moda brasileira. A 20ª edição do evento, realizado pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), e considerado uma das principais plataformas de lançamentos e negócios do país.

* A editora viajou a Belo Horizonte a convite do evento.