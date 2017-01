Mileide Mihaile grava programa no Rio de Janeiro com Antônia Fontenelle

18:06 · 26.01.2017 / atualizado às 18:15

Dupla posou para foto lado a lado ( Foto: Reprodução/Instagram )

Mileide Mihaile está no Rio de Janeiro e compartilha com seus seguidores do Instagram momentos da viagem. A empresária e mãe do primogênito de Wesley Safadão aproveitou a passagem por solo carioca para gravar para o programa de Antônia Fontenelle, intitulado "Na Lata".

A entrevista vai ao ar nesta segunda-feira, dia 30 de janeiro, no YouTube da apresentadora.

"Vocês pediram e eu fui atrás. E não é que consegui? Abrindo a sétima temporada Na Lata com Mileide Mihaile", escreveu Antônia em post do seu Instagram.

Separação

Antônia Fontenelle anunciou na última quarta-feira (18) que está separada do funkeiro Jonathan Costa, com quem foi casada e teve um filho. "Não sei se vamos voltar a ser marido e mulher, porque eu não sei o dia de amanhã". A apresentadora também é viúva do diretor Marcos Paulo.