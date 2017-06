MC Livinho se envolve em confusão em Jericoacoara e é conduzido à delegacia

17:54 · 07.06.2017

Abordado pelo dono dos quadriciclos, cantor se negou a devolver os veículos "porque já havia pagado" ( Reprodução Instagram )

Curtindo uma folga em solo cearense há alguns dias, o cantor paulista MC Livinho, conhecido pelo hit 'Cheia de Marra', envolveu-se em uma confusão na tarde desta quarta-feira (7), na praia de Jericoacoara, onde está hospedado em um hotel de luxo. Segundo informações do Batalhão de Policiamento Turístico do Ceará (BPTur) da Polícia Militar (PM), o funkeiro brigou com o dono de uma empresa de quadriciclos e foi conduzido à delegacia de Jijoca.

De acordo com a PM, Livinho alugou um quadriciclo nesta tarde e passou a subir irregularmente dunas na praia de Jericoacoara. Ao tomar conhecimento do fato, o dono do veículo interceptou o cantor para tomar o equipamento, mas o funkeiro se negou a devolver o veículo, alegando que já havia pagado pelo serviço. Com o impasse, os dois se envolveram em uma briga.

Durante a confusão, mais quatro pessoas também teriam se envolvido na briga, sendo duas mulheres e dois homens, informa a PM. "O dono do quadriciclo estaria com uma faca, mas não usou. Eles brigaram de murro", informou o BPTur. Após o ocorrido, a polícia foi acionada e conduziu os envolvidos, incluindo Livinho, para a delegacia de Jijoca, onde ambos assinaram um termo de ajuste de conduta e foram liberados.

A PM também informou que, apesar da briga, ninguém ficou ferido gravemente. "O MC não foi lesionado, mas o dono do quadriciclo foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para curativos", concluiu o BPTur.