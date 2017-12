10:58 · 20.12.2017 por Estadão Conteúdo

Maurício de Sousa lançou no último domingo a personagem Milena ( Instagram Maurício do Sousa )

Mauricio de Sousa, criador das histórias da Turma da Mônica, apresentou uma nova personagem: Milena, uma garota negra.

A integrante foi apresentada ao público no último domingo, 17, durante edição da corrida Donas da Rua, atividade que fez parte do projeto de mesmo nome desenvolvido no ano passado e que apoia a campanha #HeforShe, da Organização das Nações Unidas (ONU).

De acordo com publicações feitas pelo próprio Mauricio, Milena é da família Sustenido e viverá com seus pais e irmãos.