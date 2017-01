Mariah Carey e Elton John ganham US$ 4,2 milhões para cantar em casamento

14:07 · 16.01.2017 / atualizado às 14:14 por Estadão Conteúdo

Mariah Carey e Elthon John ganham mais de R$ 12 milhões para show em casamento

No último fim de semana, Mariah Carey e Elton John se apresentaram num casamento em Londres, e não foi nada barato. Os cantores receberam US$ 4,2 milhões, cerca de R$ 13,57 milhões.

O casamento em questão era de Irene Kogan, de 19 anos, filha do empresário russo bilionário Valery Kogan. Mariah começou cantando We Belong Together, um de seus maiores sucessos, e dedicou aos noivos, entre outras músicas icônicas. Já Elton John cantou 12 músicas, levando muito romance à festa.

A recepção durou nove horas e foi realizada no hotel The Landmark. O noivo e a noiva fizeram questão de ter Mariah como uma das atrações, e ela voou dos Estados Unidos para ir até o casamento. Outro artista presente na festa era Antonio Banderas, mas este estava como convidado.