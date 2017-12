Maria Joana emociona jurados e público e vence Dança dos Famosos

09:06 · 18.12.2017 por Sidney Gonçalves do Carmo por Folhapress

Samba e valsa foram os desafios da final ( Foto: Globo/João Miguel Júnior )

Afastada da televisão desde o final da novela "Sol Nascente" (2017), a atriz e modelo Maria Joana foi a campeã da 14ª edição do Dança dos Famosos do "Domingão do Faustão" na tarde de domingo (17). Com a professor Reginaldo Sama, o casal apresentou dois ritmos musicais e conquistaram 198,7 pontos.

"Todas as suas apresentações foram marcadas pela ousadia", disse Marcelo Missalidis, coreógrafo da escola de samba Beija-Flor e jurado técnico da dança sobre o casal. Já Carlinhos de Jesus afirmou que para ele a melhor dupla da noite havia sido Lucas Veloso e Nathália Araújo, que terminaram em segundo lugar, com 198,4 pontos.

Antes do início da dança, os competidores Maria Joana, Lucas Veloso e Nicolas Prattes se reuniram nos bastidores e rezaram o Pai-Nosso. Veloso, apontado como um dos mais fortes, fez um discurso bastante emocionante e afirmou que independentemente de quem vença, todos são vencedores.

Ao som de "Alguém Me Avisou", clássico eternizado na voz de Dona Ivone Lara, Lucas Veloso e Nathalia Melo abriram a competição e marcaram 79,3 pontos (jurado artísticos e técnico). Apesar de terem sido elogiados pelos jurados, eles perderam alguns décimos devido a escorregada de Veloso na dança. Já na valsa, ao som de "O Quebra Nozes", de Tchaikovsky, o casal marcou 79,7 pontos. Nicolas Prattes ficou em terceiro, com 197,7 pontos.

A dupla Nicolas Prates e Nathalia Melo fez 79,7 pontos (jurado artísticos e técnico), ao dançar Saco de Feijão, Beth Carvalho. Já na valsa, o casal foi mais penalizado e marcou 79,5 pontos.

Já Maria Joana e Reginaldo Sama fizeram 79,9 pontos (jurado artísticos e técnico) tanto nos dois ritmos: samba e valsa, deixando valsa, os jurados e o público do "Domingão" emocionados. O casal só perdeu 0,2 décimos -0,1 em cada apresentação de Carlinhos de Jesus.

Antes do anúncio do vencedor, Faustão apresentou o quadro "Arquivo Confidencial" com os três participantes. Com declarações dos pais, familiares e amigos, os três atores se emocionaram bastante com os depoimentos.

Ordem da dança

A ordem de apresentação foi definida na última sexta (15) durante o programa Vídeo Show. No sorteio, o ator Lucas Veloso foi o primeiro a se apresentar, seguido por Nicolas Prattes e Maria Joana.

Na grande final, os atores tiveram que dançar dois estilos musicais: samba e valsa. A pontuação foi dada a partir da soma das notas dos jurados artísticos, técnicos, do público do Domingão e pelo site do programa.

Os jurados artísticos foram: Christiane Torloni (campeã da edição 2008), Mariana Ruy Barbosa (uma das protagonistas da próxima novela das sete Deus Salve o Rei), Felipe Simas (campeão da edição 2016), Artur Xexéo e o filósofo Mário Sergio Cortella.

Já o júri técnico foi formado por Maria Pia Finócchio, Carlinhos de Jesus e Marcelo Missalidis, coreógrafo da escola de samba Beija-Flor.

Todos os participantes da 14 edição do Dança dos Famosos estavam presentes e foram unânimes em dizer que a dança os ajudou muito.

Elenco masculino foi composto pelo nadador Thiago Pereira, e pelos atores Rafael Zulu, Raul Gazolla e Joaquim Lopes, além dos finalistas Lucas Veloso e Nicolas Prattes.

Já o feminino foi composto pela apresentadora Adriane Galisteu, pela cantora Baby do Brasil, pelas atrizes Isabella Santoni, Cris Vianna e Mariana Xavier, que foi escolhida madrinha da ala Plus Size da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi.