Maria Joana comenta vitória no ‘Super Chef Celebridades’

14:29 · 17.09.2018

Maria Joana na final do Super Chef Celebridades ( Globo/João Miguel Júnior )

Em uma disputa acirrada com Rafael Zulu e Rainer Cadete, Maria Joana foi a grande vencedora do ‘Super Chef Celebridades’ nesta segunda-feira, dia 17, reality culinário do ‘Mais Você’. A final foi cheia de emoção até, literalmente, o último minuto.

Na prova final, os três competidores tinham duas horas para apresentar um menu completo, com entrada, prato principal e sobremesa. Apesar de ter conquistado as notas mais altas dos jurados – o ator Oscar Magrini, o chef convidado Alberto Landgraf e o chef fixo do quadro, Roland Villard –, não foram elas que renderam a vitória à atriz, que preparou um tartar de salmão de entrada, um camarão com molho de tomate e requeijão como prato principal e ambrosia de sobremesa.

Maria Joana foi penalizada em dois pontos pelo atraso de 4m55s na entrega de seus pratos. Com este desconto, ela e Zulu empataram no placar final, com 25 pontos cada um. Coube, então, aos jurados, o poder do desempate. Após conversarem entre eles, Roland, Alberto e Oscar decidiram dar à Maria Joana o título de ‘Super Chef Celebridades 2018’.

Ao longo de sua trajetória no programa, Maria Joana ganhou três imunidades e encarou a ‘Panela de Pressão’ duas vezes. “Tentei dar o meu melhor em cada etapa do programa. Sou muito grata e fiquei muito feliz por ter sido convidada para participar de um quadro tão especial, com um elenco tão entrosado. A final foi emocionante e o meu coração está cheio de amor e gratidão pelos meus amigos, pela Ana e por toda a equipe do ‘Mais Você’”, diz a vencedora.

Entrevista com Maria Joana, vencedora do ‘Super Chef Celebridades’

Maria Joana, você esperava uma final tão emocionante como esta?

Maria Joana – Não teria entregue os pratos se não fossem a Ana, o Rainer e o Zulu, juro. Eles berrando, fazendo a contagem dos minutos... tudo isso foi me dando a noção do tempo. Chegou um momento em que eu não sabia mais o que fazer, o que entregava ou não. Se não fosse por eles, eu não teria ganho. Meu coração está cheio de amor e gratidão pelos três e também por todo o elenco, e a equipe do programa. Eu não teria chegado até aqui também se não fosse o público votando em mim para voltar da Panela de Pressão. Nada se faz sozinho.

Foi isso que o Super Chef te trouxe de aprendizado?

Maria Joana – Sim. Essa certeza de que cada trabalho que eu faço e cada obstáculo enfrentado tem que ser feito em conjunto. Esse grupo foi muito incrível, porque ninguém sabia muito. Estávamos todos no mesmo patamar de noção de cozinha. E a gente sempre ia se ajudando, negociando os melhores ingredientes. Ninguém queria se dar bem em cima do outro. E a comprovação disso foi essa final: todos queriam que eu entregasse, eles estavam torcendo por mim. O Zulu falou para mim no final: “eu não ia te perdoar se você não entregasse. Sonhamos juntos de estar aqui”.

Qual foi seu ponto forte para ser a campeã? E o que foi mais difícil?

Maria Joana – Acho que tentar dar o meu melhor foi meu ponto forte. Mesmo errando, penso que temos que tentar, e sou muito grata por tudo que aprendi. Se não fosse pelo ‘Super Chef Celebridades’, talvez eu nunca tivesse a oportunidade de conhecer chefs tão incríveis e comidas tão gostosas. Já a minha maior dificuldade foi cozinhar carnes que nunca tinha feito antes, usar a panela de pressão que também nunca havia usado e, definitivamente, cozinhar para 63 pessoas!

E agora, você pretende continuar cozinhando?

Maria Joana – Com certeza! Ontem mesmo eu fiquei praticando, e quem se deu bem foi meu namorado (risos). E agora a família toda já está querendo. Eu já tenho uns dez almoços marcados em que vou ter que cozinhar.

A sétima edição do reality culinário ‘Super Chef Celebridades’ tem direção de Luiz Castilho. O ‘Mais Você’ tem direção geral de Vivi De Marco e Frederico A. de Oliveira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, após o ‘Bom Dia Brasil’.