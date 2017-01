Marcos e Gabriela Flor se enfrentam no primeiro paredão do BBB 17

13:20 · 30.01.2017 por Globo

Gabriela Flor e Marcos (de camiseta branca) se enfrentam no primeiro paredão do BBB17

Os nervos estavam à flor da pele e não era para menos: de um lado os participantes viviam a expectativa da formação do primeiro paredão; do outro, os gêmeos sentiam a angústia da separação. E não demorou muito para que o público soubesse quem entraria na disputa pelo prêmio R$1,5milhão: Emilly e Manoel foram os escolhidos. Na formação do primeiro paredão desta edição, Gabriela Flor foi para a berlinda com sete votos dos participantes e Marcos ganhou o voto das líderes Vivian e Mayara.

Antes de anunciar a saída dos gêmeos, Tiago ressaltou as principais características de cada irmão. Sobre Antônio, lembrou que o capixaba havia dito que era “o gêmeo mau”, tinha 23 anos e não queria namorar. "Em menos de uma semana, você brigou, pegou o monstro e disse que vai casar. Você é muito acelerado”, pontuou Tiago. Manoel pegou mais leve: "É mais pensativo", ressaltou o apresentador. Tiago recordou ainda que o rapaz foi visto muitas vezes chorando. E Manoel acrescentou: "Há um ano, eu não tinha perspectiva de vida. Vejo isso aqui como um grande prêmio. Eu e meu irmão estamos mais próximos agora".

Sobre as gêmeas, Tiago também não poupou elogios. "Quando olhávamos para vocês, víamos que estavam falando a verdade uma para a outra. Era genuíno. Vimos que vocês precisam uma da outra neste momento e posso dizer que isso é só um programa e que passa rápido", afirmou, encerrando a votação. Não foi fácil para o apresentador: "Não gostaria de fazer isso. Estou tenso como vocês. É um batismo de fogo", ressaltou.

Em seguida, anunciou que Emilly e Manoel ficariam. A gaúcha recebeu 55%, enquanto o capixaba, 76% dos votos. Mayla tentou consolar Emilly, que chorava compulsivamente: "Você é minha vida. Te amo muito", consolou.

Após a despedida dos irmãos, foi o momento da casa formar o paredão. Primeiro, Tiago pediu para que Daniel e Marinalva escolhessem quem seria imunizado com o colar do Anjo. Eles elegeram Luiz Felipe. Com isso, ficaram fora da votação: Roberta, Mayara, Manoel, Emilly e Luiz Felipe. As líderes Mayara e Vivian deram seu veredicto e indicaram o médico Marcos para o paredão.

Os demais participantes se dirigiram para o confessionário para eleger quem também estaria na berlinda de terça-feira. Cinco participantes receberam votos: Ilmar, Rômulo, Ieda, Gabriela e Vivian. No entanto, Gabriela levou sete indicações e juntou-se a Marcos no paredão.

‘Tá com tudo’ X ‘Tá com nada’

O domingo começou com os confinados participando da primeira Prova da Comida. Eles se dividiram em dois grupos: Roxo e Verde. As líderes Mayara e Vivian não participam, uma vez que já estão no ‘Tá com Tudo’. O grupo roxo de Rômulo, Antônio, Luiz Felipe, Daniel, Roberta e Ilmar venceu a disputa, finalizando a prova em menos tempo e levando 1500 estalecas cada. Enquanto Elis, Mayla, Emilly, Ieda, Pedro, Marcos, Gabriela Flor e Marinalva, do grupo verde, ficaram no ‘Tá com Nada` e receberam apenas 500 estalecas cada.

Doze integrantes participaram da prova ‘Estação arqueológica do BBB’, seis competidores de cada lado. Elis e Ieda, do grupo verde, ficaram de fora; Roberta, do grupo roxo, também. Na disputa, quatro brothers de cada grupo eram os escavadores. Eles precisaram procurar, em uma área determinada, ossos que deveriam ser entregues às duas pessoas do grupo que eram responsáveis pela montagem dos fósseis. Ao fim, ganhou o grupo Roxo, que terminou primeiro e apertou o botão para finalizar a prova.

Os perdedores tiveram uma colher de chá e puderam escolher um brother do time para sortear, em uma urna, um item que iria reforçar a dieta da semana. Marcos sorteou rabada e foi uma grande festa.

Castigo do Monstro

Sábado foi o dia de conhecer o Castigo do Monstro. A brincadeira consistiu em imitar os movimentos dos astros. Três brothers se ofereceram para o monstro: Roberta se fantasiou de Terra; Manoel, de Lua; e Antônio; de Sol.

Toda vez que a música tocava, os três tinham que correr para o gramado e simular os movimentos de rotação e translação. O som só parava quando os três acertavam. E como tudo pode ser engraçado, Pedro se tornou o super-herói do Castigo, sobrevoando os astros com ajuda de Daniel, Rômulo e Marcos.

De acordo com as regras, os três só podiam tirar a roupa para tomar banho. A piscina ficou proibida durante o castigo. A princípio, tudo era festa. Roberta até brincou: “É Deus querendo que eu não faça esteira”. Mas não demorou muito para ela sentir uma certa dificuldade em acertar a rotação e chegou a chorar. “Achei que seria fácil, mas está bem difícil. Espero que acabe porque estou começando a ficar um pouco mal-humorada", sinalizou a mineira de Caxambu.

Almoço dos Anjos

Enquanto o Castigo do Monstro deixava Roberta, Antônio e Manoel tensos na expectativa da música tocar, os dois Anjos da semana aproveitaram um belo almoço e ainda puderam ouvir um recado especial dos familiares. A paratleta se emocionou ao receber mensagem da mãe. Já Daniel não aguentou quando a filha apareceu em vídeo.

A primeira prova do Anjo foi disputada na sexta-feira. Houve um sorteio para saber quem participaria da disputa. Quem ficasse com a bolinha branca, estaria no páreo; já quem tirasse a preta, ficaria de fora. As líderes, os gêmeos e Ieda não participaram. Na área externa, foi montado um pomar. Vestidos de frutas, as duplas se organizaram para arremessar frutos em cestas posicionadas sobre a cabeça do companheiro. Daniel e Marinalva foram vitoriosos e ganharam um almoço especial, mensagens da família e R$ 2 mil cada.

Festa na Vila

Na sexta-feira à noite, para quebrar o clima de competição e animar os participantes, a Vila BBB ofereceu uma festa de boas-vindas para os confinados. A Festa na Vila teve uma pista de dança com formato de coreto e a frente das casinhas ganhou mesas com comidas e bebidas, bem ao estilo das vizinhanças brasileiras que gostam de receber bem. Destaque para os quitutes. Os “vizinhos” ofereceram caipirinha, empadão de camarão, brigadeiro, queijos e vinhos. E, para animar a noite, show de funk de Nego do Borel.

Pegação, brinde e “toco”. Antônio e Mayara passaram parte da noite conversando sobre a possível saída do gêmeo, que se declarou: “Eu sei que a gente meio que está brincando de casamento, mas, eu posso dizer que você é a metade da minha laranja. Vou te esperar lá fora”. A sister também não se conteve: “Tudo o que você faz é do jeito que eu queria que fosse”. A declaração foi cortada pela amiga Vivian, chamando-os para se divertir.

Outra cena “fofa” da noite foi protagonizada por Marinalva e Daniel, que dançou com a paratleta no colo. O “toco” da noite, mais uma vez, foi para o gaúcho Marcos. Desta vez, de Gabriela Flor, que rendeu até comentário de Tiago Leifert: “Está difícil para o Dr. Marcos. Ele vai ali, conversa um pouquinho... Ele está com bastante problema. Mas ele está operando”, brincou.

O 'BBB17' tem direção-geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O programa vai ao ar de segunda a sábado logo após 'A Lei do amor' e aos domingos, após o 'Fantástico'.