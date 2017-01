Manu Chao quebra jejum e lança 3 músicas inéditas; ouça

14:33 · 24.01.2017 / atualizado às 15:09

Manu Chao ficou famoso com o álbum "Clandestino", de 1998 ( Instagram )

Desde 2007, quando lançou "La Radiolina", o músico francês de origem espanhola Manu Chao não brinda seus fãs com material inédito. Mas o jejum de uma década acabou. Na última semana, ele liberou três novas canções: "No Solo En China Hay Futuro", "Words of Truth" e "Moonlight Avenue".

Essa última música, que ganhou um clipe, é um projeto novo do cantor com a atriz grega Klelia Renesi. No site de Manu Chao, ele explica que seu novo projeto se chama Ti.Po.Ta. e terá novas canções, gravadas nos últimos dois anos, e que serão lançadas "pouco a pouco". As músicas podem ser baixadas gratuitamente do site de Manu Chao.

O artista ficou famoso no Brasil nos anos 1990, quando lançou seu primeiro disco, "Clandestino", em 1998, em que mostrava a música latina como uma de suas influências. Além da canção com mesmo nome do álbum, fizeram sucesso, por aqui, faixas como "Bongo Bong", "Desaparecido", "Je ne t'aime Plus", e "Welcome to Tijuana". Ele chegou a gravar em português, na música "Minha Galera".