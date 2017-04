Magnólia descobre que Beth é amante de Ciro

14:13 · 28.12.2016

Ciro (Thiago Lacerda) tem várias amantes

Apenas uma pessoa é capaz de desestabilizar a toda poderosa Magnólia (Vera Holtz): Ciro (Thiago Lacerda). Apaixonada, ela vai levar um grande baque quando descobrir que não é exclusiva na vida do empresário. “Descobri uma coisa que a senhora vai cair do cavalo! A senhora sempre fez de tudo pra me manter casada com o Ciro, dizendo que ele é um ótimo marido, coisa e tal... Só que o canalha tem uma amante!”, dispara Vitória. “E sabe quem ela é? A Beth (Regiane Alves)!”, completa.

Magnólia fica atônita com a revelação, mas não deixa transparecer e pede que Vitória deixe o assunto com ela. Depois, vai atrás de Beth tirar satisfação: “Então eu te trouxe dos Estados Unidos, tirei você daquela vida de lavar latrina, te paguei pra separar o Augusto da Vitória e você se envolve com o marido da minha filha?”, grita Mág.

A cena está prevista para ir ao ar a partir da próxima terça-feira, dia 03 de janeiro. ‘A Lei do Amor’ é uma novela de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari com direção artística de Denise Saraceni.