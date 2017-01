Luciana Gimenez afirma que pediu perdão para ex de Mick Jagger

17:02 · 21.01.2017

Apresentadora é considerada o motivo da separação de Mick Jagger e Jerry Hall

A apresentadora Luciana Gimenez concedeu uma entrevista ao jornal Daily Mail onde revela que pediu perdão para Jerry Hall, ex-mulher de Mick Jagger.

Gimenez é considerada pela imprensa britânica como a responsável pelo fim do relacionamento do rockeiro com a atriz. A brasileira e o cantor dos Rolling Stones tiveram um filho juntos, hoje com 17 anos.

O Daily Mail afirma que "Gimenez é a única pessoa que Hall não perdoa". A apresentadora, entretanto, afirma que escreveu uma carta para Hall pedindo perdão pela dor que causou, mas não recebeu resposta.

"Eu escrevi 'por favor, me perdoe', mas ela nunca respondeu. Eu não esperava que respondesse, mas queria que ela soubesse que eu sentia muito", disse Gimenez.

"Às vezes, fazemos coisas que podem machucar as pessoas e nos arrependemos. Faz parte do amadurecimento. Eu sinto pela Jerry, nunca quis magoá-la. Mas iria odiar se acontecesse comigo", completa.