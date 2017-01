13:22 · 03.01.2017

Luan Santana será apresentador em 2017

Luan Santana vai apresentar um programa semanal no Multishow em 2017, com 13 episódios e ainda sem nome definido. O cantor vai receber atrações musicais ao vivo para se apresentarem ao seu lado. As gravações serão no Rio de Janeiro, às quartas-feiras, com previsão de estreia para junho.

O cantor foi eleito o "Melhor Cantor" do ano de 2016 no prêmio Melhores do Ano, do Domingão do Faustão. Luan foi ainda atração do "Show da Virada", festa de Réveillon da Globo.